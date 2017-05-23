Manchester United terör olayları sebebi ile basın toplantısını iptal etti

Manchester United'dan basın toplantısı kararı

Terör olayları sebebi ile basın toplantısını iptal ettiler

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın Ajax ile karşılaşacak olan Manchester United, maç öncesinde bugün düzenleyeceği basın toplantısını Manchester kentinde dün gece meydana gelen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle iptal etti. Final maçının hazırlıklarını kulübün tesislerinde sürdüren kırmızı-siyahlı futbolcular ve teknik ekip, bugünkü çalışma öncesinde saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Sercan SAPANATAN, İstanbul