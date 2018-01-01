Manchester United deplasmanda güldü

Everton - Manchester United: 0-2

İSTANBUL, ()

İngiltere Premier Lig 22'nci hafta mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup etti.

Goodison Park'ta oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 2'nci yarının başlarında baskılı bir oyun sergileyen Manchester United, Anthony Martial'in 57'nci dakikada kaydettiği güzel golle 1-0 öne geçti. Daha sonra ev sahibi ekip baskısını artırdı ve birçok pozisyona girdi ancak son noktayı koyan isim Jesse Lingard oldu. Lingard 81'inci dakikada skoru 2-0'a getirerek Everton'ın umutlarını bitirdi ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 47'ye yükseltirken, Everton 27 puanda kaldı.