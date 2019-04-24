Manchester derbisinde kazanan City

Manchester United - Manchester City: 0 - 2

İSTANBUL,() - İngiltere Premier Lig'in 35'inci haftasında Manchester City, deplasmanda Manchester United'i 2-0 mağlup etti.

Old Trafford'da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, karşılaşmada gol perdesini 54'üncü dakikada Bernardo Silva açtı. Golün ardından etkili oyununu sürdüren konuk ekip 66'ncı dakikada oyuna sonradan dahil olan Leroy Sane'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç eksiğiyle Liverpool'un 2 puan gerisinde olan City, zorlu Manu deplasmanında kazanarak liderlik koltuğunu rakibinden geri aldı.

Öte yandan derbi maçta rakibine kaybeden Manchester United, ligde oynadığı son 6 maçta 4'üncü mağlubiyetini alırken, Manchester City ise üst üste 11'inci galibiyetini elde etti.