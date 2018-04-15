İSTANBUL,()

İngiltere Premier Lig'de 2'nci sıradaki Manchester United'in West Bromwich'e yenilmesinin ardından Manchester City, şampiyonluğunu ilan etti.

Premier Lig'in 33'üncü haftasında dün Tottenham'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek en yakın rakibi Manchester United ile arasındaki puan farkını 16'ya yükselten Manchester City, United'in sahasında son sıradaki West Bromwich'e mağlup olmasının ardından bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Pep Guardiola yönetiminde şampiyon olan Manchester ekibi, tarihindeki 5'inci şampiyonluğuna ulaşırken, son 6 sezonda da 3'üncü kez kupanın sahibi oldu.

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