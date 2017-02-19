Manavgatspor-Kartalspor: 2-2

Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya), ()

STAT: Evrenseki Stadı

HAKEMLER: Gürel Uzuner (xx), Fikret Ünal (xx), Boran Turhan (xx)

MANAVGATSPOR: İsmail (xx)- Fikret (xxx), Anıl (xxx), Enver (xx), Ferhat (xxxx), Emre (xx), Hüseyin Onur (xxx), Hakkı (xx)(Dk.90 Muhammet), Burak Özcan (xx), Burak Arslan (xx)(Dk.68 Ahmet x), Nimet (xx)(Dk.87 Önder)

KARTALSPOR: Osman (xx)- Emrah (xx), Mehmet Sait (xx), Dündar (xx)(Dk.89 Tahsin), Aytek (xx), Recep Yaşar (xxx), Recep Burak Yılmaz (xx)(Dk.80 Zafer), Mustafa (xx), Muhammet Yusuf (xx)(Dk.70 Görkem xx), Tolga (xx), Ozan (xx)

GOLLER: Dk.52, 60 Ferhat (Manavgatspor), Dk.30 Muhammet Yusuf, Dk.55 Recep Yaşar (Kartalspor)

KIRMIZI KART: Dk.90+1 Aytek (Kartalspor)

SARI KARTLAR: Hüseyin Onur, Burak Özcan, Fikret, Nimet (Manavgatspor), Recep Burak Yılmaz, Recep Yaşar (Kartalspor)

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Manavgatspor, Kartalspor'la 2-2 berabere kaldı.

30'uncu dakikada atılan uzun pasla sol tarafta topla buluşan Muhammet Yusuf, ceza sahasına girerek düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

İlk yarısı Kartalspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

52'nci dakikada Anıl'ın pasında topla buluşan Ferhat düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

55'inci dakikada Manavgaspor ceza sahasında yaşanan karambolda Recep Yaşar sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

60'ıncı dakikada Kartalspor ceza sahasında defans oyuncularının dalgınlığından yararlanan Manavgatspor'lu Ferhat, rakibinin ayağındaki topa dokunarak ağlara gönderdi: 2-2.

75'inci dakikada gelişen Manavgatspor atağında Hüseyin Onur'un uzak mesafeden vuruşunu kaleci Osman güçlükle önledi.

90+1'inci dakikada Kartalspor'dan Aytek faul pozisyonundan sonra itirazda bulununca hekim tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Karşılaşma 2-2 tamamlandı.

Maçın ardından Kartalsporlu futbolcular hakeme uzun süre itiraz etti.

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