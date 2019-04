Manavgat'ta Jiu Jitsu All Star kampı yapıldı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () -



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dünyanın en ünlü sporcularının da yer aldığı Jiu Jitsu All Star kampı gerçekleştirildi.

Manavgat'ın Titreyengöl Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelde çeşitli ülkelerden dünyanın önde gelen Jiu Jitsu sporcularının katılımıyla All Star Brazilian Jiu Jitsu kampı geçen hafta yapıldı. Kampa Jiu Jitsu sporunun kurucusu Carlos Gracie'nin torunu Clark Gracie ve profesör ünvanlı Andre Galvao ve eşi Angelica Galvao da katılarak, yeni teknikler hakkında bilgi verdi ve eğitim yaptı. 6 gün süren kampa Kanada, Polonya, ABD gibi çok sayıda ülkeden sporcu katıldı.

'JAPONYA'DA DOĞUP, BREZİLYA'DA GELİŞEN BİR SPORDUR'

Kamp organizasyonunu yapan Türk sporcu Ertan Balaban, Jiu Jitsu'nun dünyada en hızlı büyüyen savunma sanatları sporu olduğunu belirterek, "Brazilian Jiu Jitsu, Japonya'da doğup, Brezilya'da gelişen bir spordur. Bugün özellikle Brezilya ve ABD'de onbinlerce kişi bu sporu yapmaktadır. Burada dünyanın çeşitli ülkelerinden sporcuların yanı sıra Brazilian Jiu Jitsu'yu bulan Carlos Gracie'nin torunu Clark Gracie ile 'profesör' ünvanlı yani yeni teknikler geliştiren Andre Galvao ve eşi Angelica Galvao da aramızda yer aldı. 6 gün boyunca hem antrenman yaptık hem de yeni teknikleri öğrendik" dedi.

'EN HIZLI BÜYÜYEN SPORLARINDAN BİRİ'

Carlos Gracie'nin torunu Clark Gracie, Jiu Jitsu'yu dedesinin babasına, babasının da kendisine öğrettiğini belirterek, "Jiu Jitsu, dünyanın en hızlı büyüyen sporlarından biri. Bence en hızlısı. Bazı ülkelerde askeri birliklerde Jiu Jitsu öğrenmek zorunlu hale getirildi. Her gün yeni insanlar aramıza katılıyor. Daha da büyüyeceğine inanıyorum" diye konuştu.

'BU SPOR DALI BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK'

Jiu Jitsu sporunun olimpik olacağına inandığını ancak sporcuların bazı çekinceleri bulunduğunu anlatan Gracie, şöyle dedi:

"Jiu Jitsu'nun olimpik olabileceğine inanıyorum. Çünkü artık çok büyüdü ve çok büyük federasyonlar var. Ama sporcuların korktuğu şey şu; olimpik olunca bazı kurallar çok değişiyor. Mesela judo olimpiyatlara dahil olduktan sonra oyun öldü ve judocular bundan rahatsızdı. Jiu Jitsucuların en büyük korkusu olimpik olursa ve kurallar değişirse eskisi gibi olmayacağı şeklinde. Olimpik olsa bile inanıyorum ki başka federasyonlar da var, bunlarla bu spor dalı büyümeye devam edecek."

'OLDUKÇA POPÜLER HALE GELDİ'

Jiu Jitsu sporunda 'profesör' unvanıyla anılan Andre Galvao da 20 senedir Jiu Jitsu sporu yaptığını belirtti. Jiu Jitsu'nun her geçen yıl biraz daha büyüdüğünü ve insanların bu spora ilgi duyduğunu anlatan Galvao, "Jiu Jitsu'nun her geçen gün biraz da büyüdüğüne tanık oluyorum. Bazı ülkelerde, okullarda ve askeri birliklerde Jiu Jitsu mecburi spor oldu. Her gün yeni insanlar bu sporu yapmaya başlıyor. Oldukça popüler hale geldi. İleriki zamanlarda daha fazla insan Jiu Jitsu yapmaya başlayacak. Özellikle son 5 senede çok ciddi bir artış oldu ve adeta bir patlama oldu" dedi.

'SATRANÇ GİBİ AKLINI KULLANMAK ZORUNDASINIZ'

Jiu Jitsu'nun temelinin, zayıf ve güçsüz insanlara kendilerini korumasını öğretmek olduğunu söyleyen Andre Galvao, "Ben 2005 yılından bu yana profesyonel olarak yapıyorum. Her gün minderde yeni şeyler öğreniyorum. İnsanların bu sporu seçmesini sebebi; çok kolay, herkesin öğrenebilir ve yapabilir olması. Jiu Jitsu sadece kendini korumaya odaklı. Bir yandan da satranç gibi aklını kullanmak zorundasınız. Jiu Jitsu'da kaldıraç kuvveti tekniği öğretiliyor. Bu nedenle zayıf ve güçsüz biri, kendisinden güçlü birine karşı korunabiliyor. Bundan dolayı insanlar ilgi duyuyor" diye konuştu.

