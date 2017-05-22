Manavgat'ta Fenerbahçe coşkusu

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde Fenerbahçe taraftarları THY Avrupa Ligi final karşılaşmasını belediye tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda izledi.
Manavgat Belediyesi tarafından Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin final karşılaşması için Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran kurdu. Meydana erken saatlerde gelen kadın erkek, çoluk çocuk yaklaşık 2 bin taraftar maç başlamadan alanı doldurdu.
Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte yerinde duramayan taraftarlar, Fenerbahçe sayı attıkça yerinde duramayarak havalara zıpladı. Final maçında Fenerbahçe'nin Olympiakos'u 80-64 yenerek Avrupa Şampiyonu olmasıyla meydanda bulunan taraftarlar büyük coşku yaşadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Cumhuriyet meydanında genel görüntü
- Taraftarların sevinç görüntüleri
- Maçın tamamlanmasının ardından şampiyonluk coşkusu
HABER - KAMERA: MİTHAT ABAKAN/MANAVGAT(ANTALYA), ()