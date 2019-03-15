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Maliye Piyango - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-3

Taha AYHAN / MALATYA,()  SALON: Malatya Merkez HAKEMLER: Erdal Akıncı, Kadir Girente MALİYE PİYANGO: Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Ali Yılmaz, Murat Tokgöz, Sabit Karaağaç,...

Maliye Piyango - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-3

Taha AYHAN / MALATYA,() 

SALON: Malatya Merkez
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Kadir Girente
MALİYE PİYANGO: Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Ali Yılmaz, Murat Tokgöz, Sabit Karaağaç, Görkem Sertel)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar, Kadir Cin)
SETLER: 22-25, 23-25, 25-22, 26-24, 16-18
SÜRE: 154 dakika (31, 35, 28, 31, 29) 

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Maliye Piyango'yu 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. 

(FOTOĞRAFLI)

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