Maliye Milli Piyango, Stroitel Minsk'i 3-0 ile geçti

ANKARA, ()

2018 CEV Challenge Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Maliye Milli Piyango, 8'li Finaller Turu ilk maçında kendi sahasında Beyaz Rusya'nın Stroitel Minsk takımını 25-21, 25-15 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti.

Ankara'da, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan maçın rövanşı, 31 Ocak Çarşamba günü, TSİ 18:30'da, Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk'te bulunan 4 bin seyirci kapasiteli Palace of Sport Uruchje'te oynanacak.

Temsilcimiz, rövanş maçında rakibini herhangi bir skorla yener veya 3-2'lik skorla mağlup olursa, adını 2018 CEV Challenge Kupası erkekler kategorisinde 4'lü Finaller turuna yazdıracak. Maliye Piyango, rövanş maçında rakibine 3-0 veya 3-1'lik setlerle mağlup olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip 4'lü Finaller turundaki yerini alacak. Temsilcimiz turu geçmesi durumunda, 4'lü Finaller etabında, Montana Volley (Bulgaristan) - Foinikas Syros V.C. (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.