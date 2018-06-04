Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fenerbahçe 'Ali Koç' dedi, Aziz Yıldırım'ı şoke eden sonuç
Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı
Muharrem İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
Alzheimer babaannesi için 12 lira harcayarak takip cihazı geliştirdi
Eda Altunkaya'dan Alzheimer hastaları için...
Antalya'da tekne battı: 9 ölü
Tekne battı: 9 ölü

Malatyasporlu Sadık'a bir teklif de Trabzonspor'dan

ADANA,() - EVKUR Yeni Malatyaspor'un başarılı defans oyuncusu Sadık Çiftpınar'a alt yapısından yetiştiği Galatasaray, Beşiktaş ve Göztepe'den sonra teknik direktör Ünal Karaman ile anlaşma yapan Trabzonspor da kanca attı. Bu sezon 28...

Malatyasporlu Sadık'a bir teklif de Trabzonspor'dan

ADANA,() - EVKUR Yeni Malatyaspor'un başarılı defans oyuncusu Sadık Çiftpınar'a alt yapısından yetiştiği Galatasaray, Beşiktaş ve Göztepe'den sonra teknik direktör Ünal Karaman ile anlaşma yapan Trabzonspor da kanca attı.
Bu sezon 28 maçta forma giyen ve sergilediği performansla dikkat çeken genç futbolcu, transfer pazarının gözdesi oldu. Sözleşmesi 2019'un Haziran ayında sona erecek olan Sadık Çiftpınar ile kulübü Malatyaspor da sözleşmesini uzatmak istiyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Göztepe'nin ilgilendiği genç futbolcuyu Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman'ın kadrosunda görmek istediği bildirildi. Sadık Çiftpınar'ın oyun karakterini çok beğendiğini belirtilen tecrübeli hocanın Malatyaspor ile transfer konusunda temasa geçilmesini istediği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325