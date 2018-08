Malatyaspor'un yeni transferleri Erkan Kaş ve Guilherme sezondan umutlu

SÜPER Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a, transfer olan sol kanat Erkan Kaş ile Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Guilherme yeni sezonda güzel günler göreceklerini söyledi.Yeni Malatyaspor, Süper Ligin ilk haftasında Pazar günü saat 21.45'de deplasmanda karşılaşacakları Göztepe maçının hazırlıklarını, Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdürdü. İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaş, Malatya'ya geldiği için mutlu olduğunu kaydederek, "Güzel bir arkadaşlık ortamı var burada. Hocamızın çalışmasını biliyoruz zaten taktiğini, tekniğini. İnşallah bu takıma katkı veririm. İnşallah benim için iyi bir sezon geçer. Bunu çok içten duygularımla söylüyorum; burası için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hem benim için, hem Malatyaspor Kulübü için inşallah çok güzel günler göreceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu.Ligin her zaman değiştiği belirten Kaş, "İlk haftaları, son haftaların ortasında çok farklı şeyler oluyor. Geçen sene iyi bir dönem yakalamıştı Kayserispor. Son 10 maç çok kötü bir döneme denk geldi. Hepimiz bütün futbolcular elimizden gelirsek yukarılarda oluruz diye düşünüyorum" dedi.Malatya'da herkesin kendisini çok iyi karşıladığını ifade eden Guilherme, şunları söyledi:"Böyle büyük ve güzel tesisin olması beni çok etkiledi. Antrenman sahalarımızda güzel. Günden güne adım adım adapte olmaya çalışıyorum ve adapte oluyorum. Eksiklerimiz vardı, sakatlarımız vardı ama buna rağmen sahada olan arkadaşlarımız hocamızın dediklerini yapmaya çalıştılar. Sistemin getirilerini yapmaya çalıştılar. ayrıca da her zaman saha kenarından hataları düzeltmeye çalışan iyi bir hocamız var. Eksiklerimiz tamamlanınca, sakatlarımız da gelince çok güzel bir Malatya çıkacak ortaya. Buraya gelmeden önce özel antrenmanlar yapıyordum. Brezilya'daN geldim bende. Şimdi şehir yeni, arkadaşlar yeni, takım yeni iyi şeyler olacak eğer hoca beni tercih ederse hazırım oynamak için."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ- Futbolcuların idmandan görüntüleri- Futbolcularla toplantı- idmandan gelen yakın detaylar- Erkan ile Guilherme'nin konuşması

