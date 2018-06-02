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Malatyaspor'un borcu 20 milyon TL

Taha AYHAN/MALATYA, () SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un 20 milyon TL borcu olduğu açıklandı. Yeni Malatyaspor'da 17 Haziran'da yapılacak mali genel kurul toplantısı öncesi kulübün toplam borç miktarı belli oldu. Sarı-kırmızılılar,...

Malatyaspor'un borcu 20 milyon TL

Taha AYHAN/MALATYA, ()

SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un 20 milyon TL borcu olduğu açıklandı.
Yeni Malatyaspor'da 17 Haziran'da yapılacak mali genel kurul toplantısı öncesi kulübün toplam borç miktarı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, birçok kulübün ekonomik krizle boğuştuğu Süper Lig'de 20 milyon liralık borçla, ödemesi en az olan kulüplerden biri olarak dikkat çekti. Vergi ve SSK borcu bulunmayan sarı-kırmızılı kulübün borç hanesindeki 20 milyonun, 14 milyon 800 bin TL'lik kısmının ise döviz üzerinden transfer ettiği yabancı oyuncuların transfer ücretlerine binen kur farkı olduğu belirtildi. Önümüzdeki günlerde yapılacak mali genel kurul toplantısında kulübün gelir-gider tablosunun kamuoyuyla paylaşılacağı sarı-kırmızılı kulüpte, tahmini bütçe de belirlenerek açıklanacak.
Sarı-kırmızılı kulüpte sezonun tamamlanmasının ardından futbolcularının vadesi gelmiş alacaklarının tamamına yakınının çek ve nakit olarak ödenerek, borç yükünün önemli bir kısmının da temizlendiği öğrenildi. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından mali yapısı iyi olan kulüplere verilen UEFA Lisansını almaya hak kazanmıştı.

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