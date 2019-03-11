Malatyaspor'dan açıklama

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, kaleci Ertaç Özbir ve stoper Murat Akça'nın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Kulübün yaptığı yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz ve teknik heyetimizin bugün yapmış olduğu görüşme neticesinde; teknik heyetimizin vermiş olduğu rapor doğrultusunda profesyonel futbolcularımızdan Murat Akça ve Ertaç Özbir kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, kaleci Ertaç Özbir ve stoper Murat Akça'nın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.