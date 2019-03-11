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Malatyaspor'da Ertaç ve Murat süresiz kadro dışı bırakıldı

Taha AYHAN/MALATYA, ()- SPOR Toto Süper Lig'de 7 maçtır galibiyet alamayan Evkur Yeni Malatyaspor'da kaleci Ertaç Özbir ve stoper Murat Akça süresiz kadro dışı bırakıldı. Ligin ilk yarısında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan...

Malatyaspor'da Ertaç ve Murat süresiz kadro dışı bırakıldı

Taha AYHAN/MALATYA, ()-

SPOR Toto Süper Lig'de 7 maçtır galibiyet alamayan Evkur Yeni Malatyaspor'da kaleci Ertaç Özbir ve stoper Murat Akça süresiz kadro dışı bırakıldı.
Ligin ilk yarısında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan ve topladığı 29 puanla devre arasına lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde giren Yeni Malatyaspor, ikinci yarıdaki 8 mücadelede 1 maç kazanabildi. Ligde son 7 maçın 5'ini kaybeden, 2'sinde de berabere kalan sarı- kırmızılılarda kaleci Ertaç Özbir ve Murat Akça süresiz kadro dışı bırakıldı. Sabahın saatlerinde Malatya'ya gelen Kulüp Başkanı Adil Gevrek Nurettin Soykan Tesisleri'ne geçerek teknik heyet ile görüştü. Görüşme neticesinde Murat Akça ile kaleci Ertaç Özbir süresiz kadro dışı bırakılırken, altyapıda uygun antrenörler ile idmanlara çıkacağı öğrenildi.
Yaşananların ardından sarı- kırmızılı kulüpten açıklama yapılması bekleniyor.

(FOTOĞRAFLI)

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