Malatyaspor'da Erol Bulut istifa etti

Taha AYHAN/MALATYA, ()-



Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Erol Bulut'un istifasını kabul etti.

Erol Bulut, Galatasaray'a 5-2 yenilerek Türkiye Kupası'ndan elendikleri maç sonrası yaptığı açıklamada kendisi ile ilgili radikal karar alacağını açıklamıştı. Bu açıklamasından sonra Bulut, yönetime istifasını sundu. Bunun üzerine değerlendirme yapan Yeni Malatyaspor yönetiminin Bulut'un istifasını kabul ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili Yeni Malatyaspor yönetiminden açıklama yapılacağı bildirildi.

(FOTOĞRAFLI)