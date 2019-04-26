Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...

Malatyaspor'da Erol Bulut istifa etti

Taha AYHAN/MALATYA, ()- Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Erol Bulut'un istifasını kabul etti. Erol Bulut, Galatasaray'a 5-2 yenilerek Türkiye Kupası'ndan elendikleri maç sonrası yaptığı açıklamada kendisi ile ilgili radikal...

Malatyaspor'da Erol Bulut istifa etti

Taha AYHAN/MALATYA, ()-

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Erol Bulut'un istifasını kabul etti.
Erol Bulut, Galatasaray'a 5-2 yenilerek Türkiye Kupası'ndan elendikleri maç sonrası yaptığı açıklamada kendisi ile ilgili radikal karar alacağını açıklamıştı. Bu açıklamasından sonra Bulut, yönetime istifasını sundu. Bunun üzerine değerlendirme yapan Yeni Malatyaspor yönetiminin Bulut'un istifasını kabul ettiği öğrenildi.
Konuyla ilgili Yeni Malatyaspor yönetiminden açıklama yapılacağı bildirildi.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328