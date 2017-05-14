Malatya yıllar sonra yeniden Süper Lig'de

Mikail PELİT/MALATYA, ()

TFF 1. Lig'de bitime 1 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor, 31 yıllık özlemini dindirdi.

Ligin 33. haftasında sahasında oynadığı Boluspor maçını kazanan sarı siyahlılar, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

1968 yılında kurulan ve 2010 yılında yapılan kongre ile Malatya Belediyespor olan adını Yeni Malatyaspor olarak değiştiren kulüp, şehrin 11 yıllık Süper Lig özlemini dindirdi.

Ligin bitimine 1 hafta kala Süper Lig'e yükselen sarı siyahlılar, Boluspor galibiyeti sonrası büyük bir sevinç yaşadı. Maçın ardından Malatyalı taraftarlar İnönü Stadı'nda büyük coşku yaşarken, şehirde şampiyonluk turları atıldı.

EVKUR YENİ MALATYASPOR, MALATYA FUTBOLUNA YENİ BİR HEYECAN KAZANDIRDI

1966 yılında kurulan ve önemli başarılara imza atan Malatyaspor Kulübünün içerisine düştüğü dar boğazdan çıkamayarak amatör kümeye kadar düşmesiyle Malatya futboluna yeni bir heyecan kazandırmak için adı değiştirilerek desteklenen Evkur Yeni Malatyaspor, Adil Gevrek başkanlığında son 3 yılda 2 şampiyonluk yaşadı.

CADDE VE SOKAKLAR DOLDU TAŞTI

Yeni Malatyaspor Süperlig'e yükseldikten sonra taraftarlar sokaklara sığamadı. Malatyasporlu taraftarlar Sivas, Kışla ve İnönü caddelerini trafiğe kapattı. İnönü Kapalı çarşısı üzerinde toplanan futbol severler yaktıkları meşalelerle şampiyonluğun coşkusunu yaşadı. Arabalarını Sarı-Kırmızılı bayraklarla süsleyen Malatyaspor taraftarları konvoy eşliğinde cadde ve sokaklarda gezdiler.

İNÖNÜ STADINA VEDA

Yeni Malatyaspor bugün Boluspor ile İnönü stadında son maçını oynadı. Hem şampiyonluk hem de Malatya Arena stadının seneye açılması sebebiyle stada veda maçını oynadı.hakemin bitiş düdüğünü duyan Malatyaspor'lu taraftarlar saha içerisine girerek şampiyonluğu kutladı. Şampiyonluğu kutlarken bazı taraftarlar ise tribünde bulunan kotluları sökerken, bazı taraftarlar ise kale direğini aldılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Taraftarların stat içinde sevinçleri

- Şehirde taraftarların coşkusu

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- Genel detaylar