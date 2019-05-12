Malatya Yeşilyurt Belediyespor TFF 3'üncü Lig'de

Taha AYHAN/MALATYA, ()-



BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) gruplarını lider olarak tamamlayıp play- off mücadelesinde karşı karşıya gelen Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Ağrı 1970 Spor'u 1-0 yenerek TFF 3'üncü Lig'e yükseldi.

Maçın bitiminde büyük bir coşkuyla cadde ve sokaklara dökülen Yeşilyurtlular, araçlarıyla tur atmaya başladılar. 3'üncü Lig'e çıkmanın sevincinin yaşandığı Yeşilyurt'ta herkes bu coşkuya doyasıya ortak oldu.

Trabzon Şenol Güneş Stadyumu'nda saat 15.00'da başlayan Ağrı 1970 Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçına her iki takımın taraftarları tribünlerde yerlerini aldı. 78'inci dakikada Alaattin Közen'in Ağrıspor'un ağlarına gönderdiği golle takımını 3'üncü Lig'e yükseltti.

(FOTOĞRAFLI)