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Malatya stat müdüründen 'orta saha çizgisi' açıklaması

Taha AYHAN / MALATYA, () Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede Malatya Stadyumu'nun orta yuvarlağının yamuk olduğu yönünde yapılan haberlerin yayınlanmasının ardından...

Malatya stat müdüründen 'orta saha çizgisi' açıklaması

Taha AYHAN / MALATYA, ()

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede Malatya Stadyumu'nun orta yuvarlağının yamuk olduğu yönünde yapılan haberlerin yayınlanmasının ardından Stat Müdürü Cem Eren, televizyon görüntülerinden alınan fotoğrafların yanıltıcı olduğunu belirtti.
Malatya Stadyum Müdürü Eren, orta saha çizgilerinin yamuk görüldüğü fotoğrafların yanıltıcı olduğunu belirterek, şöyle dedi:
"Malatya Stadyumu'nun zemin olarak Türkiye'nin sayılı birkaç stadyumundan birisi olduğunu söyleyebilirim. Buradaki arkadaşlarımız tecrübeli ve de işini çok iyi yapan kişilerdir. Dolayısıyla bugüne kadar böyle bir sorun ne yaşandı, ne de görüldü. Basında kullanılan fotoğraflar televizyon görüntüsünden alındığı için yanıltıcı ve de sağlıklı değildir. Peki neden o zaman maçı statta izleyenlerin böyle bir durum dikkatini çekmemiş? Orta alan çizgilerindeki yamukluk çok küçük de olsa her statta vardır. Ama söylediğim gibi o fotoğraflardaki görüntü tamamen yanıltıcı ve kayma olduğu apaçık ortada."

FOTOĞRAFLI

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