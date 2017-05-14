Malatya'da Süper Lig coşkusu

TFF 1'inci Lig’de bitime 1 hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor, 11 yılın özlemini dindirdi.Ligin 33'üncü haftasında sahasında oynadığı Boluspor maçını kazanan sarı siyahlılar, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi.1968 yılında kurulan ve 2010 yılında yapılan kongre ile Malatya Belediyespor olan adını Yeni Malatyaspor olarak değiştiren kulüp, şehrin 11 yıllık Süper Lig özlemini sona erdirdi. Evkur Yeni Malatyaspor, Adil Gevrek başkanlığında son 3 yılda 2 şampiyonluk yaşadı.Ligin bitimine 1 hafta kala Süper Lig’e yükselen sarı siyahlılar, Boluspor galibiyeti sonrası büyük bir sevinç yaşadı. Maçın ardından Malatyalı taraftarlar, İnönü Stadı’nda büyük coşku yaşarken, şehirde şampiyonluk turları atıldı.CADDE VE SOKAKLARDA COŞKUTaraftarlar maçtan sonra sokaklara sığamadı, Sivas, Kışla ve İnönü caddelerini trafiğe kapandı. Yaktıkları meşalelerle şampiyonluğun coşkusunu yaşadı. Arabalarını sarı kırmızılı bayraklarla süsleyen taraftarları, oluşturdukları konvoy eşliğinde cadde ve sokaklarda gezdiler.İNÖNÜ STADINA VEDAYeni Malatyaspor bugün Boluspor ile İnönü stadında son maçını oynadı. Hem şampiyonluk hem de Malatya Arena stadının seneye açılması sebebiyle stada veda maçını oynadı.hakemin bitiş düdüğünü duyan Malatyaspor’lu taraftarlar saha içerisine girerek şampiyonluğu kutladı. Şampiyonluğu kutlarken bazı taraftarlar ise tribünde bulunan kotluları sökerken, bazı taraftarlar ise kale direğini söküp götürdüler.

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