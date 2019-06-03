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Malatya'da milli maç heyecanı

Taha AYHAN / MALATYA, () - 2019 CEV Avrupa Altın Ligi’nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, A Grubu'nda 8 Haziran'da Slovakya ile Malatya'da karşılaşacak. Malatya Merkez Spor Salonu'nda bütün hazırlıklar tamamlandı.  A Grubu'nda...

Malatya'da milli maç heyecanı

Taha AYHAN / MALATYA, () - 2019 CEV Avrupa Altın Ligi’nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, A Grubu'nda 8 Haziran'da Slovakya ile Malatya'da karşılaşacak. Malatya Merkez Spor Salonu'nda bütün hazırlıklar tamamlandı. 
A Grubu'nda Belçika, Letonya ve Slovakya ile mücadele edecek olan milliler, toplam 6 ayaktan oluşan CEV Avrupa Altın Ligi'nin 4'üncü haftasında Malatya Merkez Spor Salonu'nda saat 14.00'da Slovakya'yı konuk edecek. İlk kez A Milli Takım düzeyinde milli maça ev sahipliği yapacak olan Malatya büyük bir heyecan ve gurur yaşıyor. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Final maçlarının ardından A Milli Erkek Voleybol Takımı'na da ev sahipliği yapacak olan Merkez Spor Salonu'nda hazırlıklar tamamlandı. Bayramın ikinci günü Malatya'ya gelecek olan milliler, burada kampa girerek, 8 Haziran'da Slovakya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak. 
"MİLLİ TAKIMIMIZ ÖNEMLİ BİR ZAFERE İMZA ATACAK"
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya'da oynanacak olan milli maçla ilgili, göreve geldiklerinde voleybolu Anadolu'ya açacaklarını söylediklerini hatırlatarak, "Bu kapsamda Malatya, Samsun, Van ve daha birçok illerde çok güzel organizasyonlar yaptık. Tabi Malatya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Kupa Voley finali gerçekten müthişti. Bizde bunu göz önünde bulundurarak, milli takımımızın bu önemli maçını buraya verdik. Spor salonumuzda tüm hazırlıkların tamamlandığını öğrendik. Orada emek harcayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki hemşerilerimiz final maçında tribünleri doldurmuştu, bu maçta da yine boş yer kalmayacak ve milli takımımız burada önemli bir zafere imza atacak. Tüm sporseverleri şimdiden salonumuza davet ediyorum" diye konuştu.
Malatya Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (MVHGD) Başkan Yardımcısı Özgür Öz ise "İki gün önce federasyonumuzdan malzemeler geldi. Serim işlemini tamamladık. Milli takımımız bayramın ikinci günü gelip, burada 3 gün boyunca antrenman yapacaklar. 8 Haziran'da maçımız var. Herkesi maça bekliyoruz. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Final maçlarında Malatyamız tribünleri doldurmuşlardı, milli maçta da dolduracaklarına inanıyoruz. Maça gelecek olan seyircilerimize de sürprizlerimiz olacak. Malatya'da ilk defa A Milli Takım statüsünde bir milli maç oynanacak. Milli takımımızı galibiyetle uğurlayıp, inşallah bir üst tura çıkmalarını bekleyeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Salondan detaylar
- Hazırlıkların tamamlanması
- Salonun genel görüntüsü
- Özgür Öz'ün açıklamaları
- Genel ve detay görüntüler
 

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