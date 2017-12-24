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Maicon: “İmparator geri döndü”

GÖZTEPE karşısında frikikten attığı golle skoru 3-1'e getiren ve bu sezon 5'inci golünü atan Maicon, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Maicon: “İmparator geri döndü”

"İmparator ile beraber şampiyonluğa ulaşacağız"

 GÖZTEPE karşısında frikikten attığı golle skoru 3-1'e getiren ve bu sezon 5'inci golünü atan Maicon, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Attığı frikik golüyle ilgili açıklamalarda bulunan Maicon, "En son attığım frikik golünü geçen sezon Sao Paulo’da oynarken Atletico Mineiro’ya atmıştım. Bugün topun başına inanılmaz güvenli geldim. Zaten hafta boyu da çalışmıştım. Tanrı’ya şükürler olsun güzel de vurdum. Takımımıza bu şekilde yardım ettiğim için mutluyum” dedi.

Golden sonraki sevinciyle ilgili de konuşan Brezilyalı oyuncu, "O, anlık bir gol sevinciydi. Kardeşim kaza yapmıştı o yüzden duygusal bir reaksiyondu. Fatih Hoca’nın bizle yaptığı devre arası konuşması, bizi motive etmesi ve verdiği taktiklerle maçı nasıl çevirdiğimizi herkes gördü” diye konuştu
Devre arasında Fatih Terim'in kendilerini motive ettiğini belirten Maicon, "Fatih hocanın bize yaptığı devre arası konuşması, bize söyledikleri, bizi motive etmesiyle maçı nasıl çevirdiğimizi herkes gördü. Hepimiz gördük, 'İmparator' geri döndü. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk. Umuyorum ki İmparator ile beraber bu şampiyonluğa ulaşacağız” şeklinde konuştu.

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