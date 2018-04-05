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Mahmut Uslu: "Fikret Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"

"Fikret Orman'ın manipülatif değerlendirmelerini ibretle izlemekteyiz" İSTANBUL / Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı eleştirdi. Doğan Haber Ajansı'na...

Mahmut Uslu: "Fikret Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"

"Fikret Orman'ın manipülatif değerlendirmelerini ibretle izlemekteyiz"

İSTANBUL /

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı eleştirdi.
Doğan Haber Ajansı'na () yazılı bir açıklama yapan Uslu, şu ifadeleri kullandı:
"Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonunun bitmesine sayılı haftalar kala, Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman'ın kalan maçlarla ilgili ve rakiplerini kışkırtmaya yönelik yapmış olduğu manipülatif değerlendirmelerini ibretle izlemekteyiz.
Öncelikle, Beşiktaş'ın bu hafta Göztepe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Sayın Fikret Orman'ın, şimdiki Göztepe Spor Kulübü'nün oyuncusu olan, eski futbolcusu Demba Ba'yı Beşiktaş takımına transfer etmek istediğine dair yapmış olduğu açıklamalar Türk Sporu'nun etik kurallarına uymamakla birlikte, koskoca bir camiayı temsil eden bir Başkan'a ve tüm kulüplerin temsiline yönelik bir makamda söz sahibi olan bir şahsiyete yakışmamaktadır.
"ORMAN'IN, SPORCULARI VE HAKEMLERİ ETKİLEMEYE YÖNELİK BU TARZ AÇIKLAMALAR YAPMASI..."
Rekabet dozunun yüksek olduğu Süper Lig'in bitimine sayılı haftalar kala, daha önce de pek çok benzerine rastladığımız ve durum itibariyle son olmayacağına inandığımız Sayın Orman'ın sporcuları ve hakemleri etkilemeye yönelik bu tarz açıklamalar yapması, niyeti ilk seferde anlaşılan ve bu hafta oynanacak maçın tarafsızlığına gölge düşüren niteliktedir.
Bu tarz talihsiz açıklamalarının yanı sıra Sayın Orman'ın içinde kendi kulübünün başarılarının da bulunduğu geçmiş şampiyonluklar konusuna yönelik haddini aşan tarih bilmez açıklamaları, iki camiayı birbirine düşürme eyleminden ibarettir. Fenerbahçe Spor Kulübü, geçmişte olduğu gibi şimdi de her kulvarda şampiyonluğun en önemli adaylarından biridir. Bu nedenle Sayın Orman'ın gündemdeki söz konusu açıklamalarımızla ilgili fikir beyan ederken, bilgiden uzak, manipülasyona yönelik bir dil kullanması camiamız ve tarafımızca kabul görmesi mümkün değildir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Mahmut Uslu'nun arşiv görüntüleri

FOTOĞRAFLI

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