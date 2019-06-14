Mahmut Atilla Kaya: Göztepemizin hakkının yenmesine asla müsaade etmeyeceğiz

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı Belediye Meclisi'nin altyapı tesisleri için Göztepe'ye Pancar'da tahsis edilen 104 dönümlük arazinin devrini iptal etmesine sert tepki gösterdi. Torbalı'daki araziyle ilgili daha önceden yapılan tüm işlerin hukuki ve kanunlara uygun olduğunu vurgulayan Kaya, "Öncelikle belirtmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. 'Burayı ben değil eski belediye yönetimi verdi, şimdi de benim canım istedi iptal ettim, geri aldım' diyemezsin. CHP'li Torbalı Belediye Başkanı basitlik yapmıştır. Tek taraflı bu fesih işlemine ilişkin olarak, Göztepe Spor Kulübümüz gerekli hukuki süreci başlattığında söz konusu kararın yargıdan döneceğine güvenim tamdır. Şanlı şerefli taraftarımız müsterih olsun. Göztepemizin hakkının yenmesine asla müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum" diye konuştu.

GÖZTEPE'YE NEDEN DÜŞMANLAR?

Tüm camianın açık bir gerçeği gördüğünü ve bu durumun sorgulanması gerektiğini belirten Mahmut Atilla, "Stadyum yapmaya kalkarız, karşımızda CHP zihniyetini buluruz. Alt yapı tesislerimizi yapmaya çalışırız, karşımızda CHP zihniyetini görürüz. Bunları açık açık gözümüze sokarak, dava açarak, meclis kararı alarak yaparlar. Göztepemiz'e olan bu düşmanlıkları nedendir anlayamıyorum. Göztepemiz'in bugün inşaatı hızla süren stadyumunun yapılması aşamasında neler çektiğimizi unutmadık. Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın 'inat da bir murattır' dediği gibi, pes etmedik, inat ettik, engellerle davalarla boğuşa boğuşa bu sürece geldik. Biz 'inat da bir murattır' demeye devam edeceğiz. Bu zihniyet ne yaparsa yapsın, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Issız kuytu köşelerden gelişimiz nasıl engellenemediyse, stadımızın önüne konulan tüm engelleri nasıl aştıysak, altyapı tesislerimizin yapımı da engellenemeyecektir. Son sözüm şudur; Herkes unutur ama Göz- Göz unutmaz. Şanlı şerefli taraftarımıza selam olsun, 94. kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun" dedi.

14 HAZİRAN MESAJI VERDİ

Kaya, Göztepe'nin kuruluşun 94. yıldönmünü de kutladı Kaya, "Bundan tam 94 yıl önce, 14 Haziran 1925'te, semtimizin vapur iskelesi yanındaki Mez Gazinosu'nda şanlı şerefli Göztepe'nin temelleri atıldı. 94. kuruluş yıldönümümüz kutlu olsun. Göztepemiz'in Kurucu Fahri Başkanı Kazım Dirik'i, Başkan Fehmi Simsaroğlu'nu, 2. Başkan Turan Dirik'i, Mühendis Aziz Bey'i, Mustafa Bey'i, Murtaza Bey'i, Öğretmen Şerif Bey'i, Alaattin Bey'i, Adil Burgaz'ı ve ilk Genel Kaptanımız Ahmet Özgirgin'i rahmetle anıyoruz. Avrupa Kupaları'nda çeyrek ve yarı finale yükselen ilk Türk takımı Göztepe'dir. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan ilk Anadolu takımı Göztepe'dir. Göztepe, Anadolu'nun gerçek efsanesidir. Bu anlamlı günde, efsane kadromuzun futbolcuları Ali Artuner, Mehmet Işıkal, Çağlayan Derebaşı, Hüseyin Yazıcı, Mehmet Aydın, Nevzat Güzelırmak, Ertan Öznur, Nihat Yayöz, Fevzi Zemzem, Gürsel Aksel ve Halil Kiraz'ı anmadan geçemeyeceğim. Bu güzel güne gölge düşürmek isteyenleri de görüyor, not ediyoruz. Kulubümüz ve gelecek hedeflerimiz için oldukça önem taşıyan Torbalı'daki arazinin geri alınmaya çalışılması sürecini dikkatle takip ediyoruz" cümlelerine yer verdi.

