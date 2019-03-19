Mahallelere '3 korner bir penaltı' ruhu geri geliyor

FIFA'nın verilerine göre Türkiye, futbolcu sayısı en yüksek 20 ülkeden biri. Yeşil sahalarda 2 milyona yakın futbolcu top koşturuyor. Profesyonel liglerde 200'e yakın kulüp varken amatör ligdeki kulüplerin sayısı ise 5 bini aşıyor.

Futbolda dünya ölçüsündeki büyük küplerin yıllık ciroları 200 milyon euro düzeyinde. Türkiye'de futbol pastasının büyüklüğü ise yaklaşık 1 milyar euro seviyesinin hemen altında. Bu rakamla Avrupa futbol pastasının yaklaşık %6'sını oluşturuyor. Dünyada futbol endüstrisinin büyüklüğü, her transfer döneminde yaklaşık 200 milyar dolara ulaşıyor. Dünyada yaklaşık 1 milyar insan futboldan ekmek yiyor. Şirketleşen ve borsaya açılan futbol kulüplerin değeri milyar dolar düzeyine yaklaşıyor.

BİNALİ YILDIRIM, İSTANBUL'UN 961 MAHALLESİNDE 'MAHALLE MAÇI' RUHUNU CANLANDIRMAYI HEDEFLİYOR

Yeni yıldızlar keşfetmek için "mahalle maçları" kavramı da yeniden harekete geçirilecek.

Dünyanın en büyük yıldızları Maradona ve Ronaldo'nun mahallelerde top koşturan gençler arasından çıktığı hatırlatılırken; AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'un 961 mahallesinde 'Mahalle Maçı' ruhunu canlandırmayı hedefliyor.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Arjantinli futbolcu Diego Maradona'yı keşfeden isim, mahallede futbol oynayanları izleyen Francis Cornejo oldu. Conejo, Maradona'yı mahallenin kulübüne kaydettirdi. Maradona sonrasında Los Cebollitas'a, ordan da Argentinos Juniros'a geçti. Mahalle maçları ile keşfedilen Maradona dünyanın kimilerine göre Pele ile birlikte en efsane futbolcularından biri oldu.

1970 Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen Jairzinho, Rio de Janeiro'da mahalle maçlarını seyrederken keşfettiği Ronaldo'yu Cruzeiro altyapısına kazandırdı. 1994 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kadrosunda yer alan Ronaldo, sonrasında futbol tarihinin en önemli golcülerinden biri oldu.

İşte futbolda bu kadar efsane isimlerin ortaya çıkmasını sağlayan mahalle maçları Türk insanı için de geçmiş yıllarda çok önemli bir fenomendi. Orta yaşlardaki İstanbulluların hatırlayabileceği şehrin dört bir yanındaki 'top sahalarında' İstanbul'un mahalleleri birbirleriyle karşı karşıya gelir, o gün ilçenin yaşadığı coşku bir başka olurdu. Mahalle maçları ruhunu geri getirmek için AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Belediye Başkanlığı döneminde 961 mahallenin futbol takımlarının katılacağı bir Mahalleler Ligi kurulacağını açıkladı. 935 amatör spor kulübüne verilen destek de devam edecek.

Öğrenci ve emeklilerden oluşan spor elçilerinin hakemlik yapacağı mahalle liglerinin şampiyonları amatör ve profesyonel liglere açılma imkânı bulacak. Aynı zamanda mahallelerde komşuluk ilişkilerini geliştirerek İstanbulluluk şuurunu artırmak da hedefleniyor.

Mahalle maçlarının değişmez kurallarını hatırlayacak olursak;

* 3 korner olursa 1 penaltı kullanılır (penaltıyı kaptan atar)

* Top dışarı kaçarsa atan alır.

* En iyi oynayan iki kişi aynı takımda oynayamaz.

* Kaleci yoksa önce en kilolu kişi kaleye geçer, o maçın yarısını geçirdikten sonra kalanlar sırayla geçerler.

* Topa burun vurmak yasak.

* Kim düşürülürse faulü o kullanır.

* Penaltılarda kaleci değiştirilmez, değiştirilirse iki tane penaltı kullanılır. İlki gol olursa ikincisi kullanılmaz.

* Kaleden kaleye gol olmaz

şeklindeydi.

İstanbul

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