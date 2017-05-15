Machester City'li İlkay Gündoğan'dan Balıkesirli şampiyonlara İngiltere'de ilgi

BALIKESİR'de düzenlenen mahalle ligi futbol turnuvasında İngiltere gezisiyle ödüllendirilen 2 takımın oyuncuları, gittikleri Etihad Stadı'nda Manchester City'nin Balıkesirli oyuncusu İlkay Gündoğan'ın büyük ilgisiyle karşılandı.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "İmkan bizden oynamak sizden" sloganı ile düzenlediği Mahalle Ligi Futbol Turnuvası'nda yıldızlar kategorisinde Edremit Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, gençlerde ise Susurluk Yeni Mahallespor, ödül olarak İngiltere'ye götürüldü. İki takımın oyuncuları, Etihad Stadı'nda Premier Lig'de Manchester City'nin Leicester City'yi 2-1 mağlup ettiği maçı da izleme fırsatı buldu.Manchester City'nin Balıkesirli oyuncusu İlkay Gündoğan Balıkesir kafilesiyle yakından ilgilendi. Mahalle Ligi'ne 2 yıldır destek veren İlkay, genç futübolculara imzalı formalarından hediye etti. Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Kasım Bostan ve Mahmut Poyrazlı da eşlik ettiği futbolcular, maçın ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini de gezdi.20 ilçeden, 1000'in üzerinde takımın katılımı ile düzenlenen ve yaklaşık 5 ay süren Mahalle Ligi'nde yıldızlar kategorisinde Edremit Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, gençlerde ise Susurluk Yeni Mahallespor birinci olmuştu.

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