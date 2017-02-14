Maccabi Tel-Aviv - Galatasaray HDI Sigorta: 0 - 3

Voleybolda 2017 CEV Challenge Kupası erkekler kategorisindeki temsilcilerimizden Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek final ilk karşılaşmasında deplasmanda karşılaştığı İsrail'den Maccabi Tel-Aviv takımını 23-25, 23-25 ve 25-27'lik setlerle 0-3 mağlup etti.

Mücadelenin rövanşı 01 Mart 2017 Çarşamba günü saat 19.00'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Temsilcimiz, rövanş karşılaşmasında rakibini yener veya 2-3 mağlup olursa 2017 CEV Challenge Kupası erkekler kategorisinde yarı finale yükselecek. Galatasaray HDI Sigorta, rövanş karşılaşmasında rakibine 0-3 veya 1-3'lük skorla mağlup olursa altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip yarı finaldeki yerini alacak. Temsilcimiz turu geçmesi durumunda Fakel Novy Urengoy (Rusya) - TIF Viking (Norveç) eşleşmesinde tur atlayan takımla finale kalma mücadelesi verecek.

İSTANBUL /