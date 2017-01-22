Maç sonu takım otobüsü taşlandı

DENİZLİ'de oynanan Süper Amatör Lig maçında deplasmanda Serinhisarspor'u 1-0 yenen Çal Belediyespor'u taşıyan otobüs karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Serinhisarsporlu bir grup taraftarın taşlı saldırısına uğradı. Futbolcular olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu.Denizli'nin Serinhisar İlçe Stadyumu'nda oynanan Süper Amatör Lig maçında Serinhisarspor ile Çal Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 55'nci dakikada Yasin Topbaş'ın kaydettiği golle Çal Belediyespor oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım taraftarı arasında kavga çıktı. Polis sayısının ve güvenlik önlemlerinin oldukça yetersiz olduğu gözlemlenen maçta olayları yatıştırmak isteyen iki polis memuru hafif şekilde yaralandı. Çıkan olayların ardından Çal Belediyespor'lu futbolcular 1 saat statta bekletildi. Statta bekletildikten sonra yola çıkan ve Çal Belediyesporlu futbolcuları taşıyan midibüs Denizli-Antalya karayolunda bir grup Serinhisarsporlu taraftar tarafından taşlı saldırıya maruz kaldı. Saldırıya uğrayan otobüsün camları kırıldı. Olayda şans eseri herhangi bir futbolcu yara almadan kurtuldu.Çal Belediyespor Başkanı Adnan Tatar, oldukça üzücü bir olaya maruz kaldıklarını, alınan galibiyete bile sevinemediklerini söyledi. Güvenlik önlemleri sebebiyle taraftarlarının maçı kale arkasından takip ettiğini belirten Tatar, "Maçtan sonra yaşanan saldırıyı kınıyoruz. Bir futbol takımı olarak yaşanan olaylara çok üzüldük. Biz Çal Belediyespor olarak sahip olduğumuz değerlerin şampiyonluktan bile daha önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.Başkan Tatar, yaşanan olayların Serinhisarspor camiasına mal etmenin haksızlık olacağını da belirtirken, olayları çıkaranları 'Kendini bilmez bir grup taraftar' olarak tanımladı.

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