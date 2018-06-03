Maç sonrası taraftarlar ve sporcular kavga etti

Mesut MADAN/BURDUR, ()

Burdur'da 5 gün süren Okul Sporları B Gençler Kız Erkek Türkiye Voleybol Şampiyonluğu final müsabakaları ile sona erdi.

Erkekler ödül töreninin ardından tribünler karıştı. Sporcular ve taraftarların birbirine girdiği olayları, özel güvenlik görevlileri güçlükle yatıştırdı.

Burdur'da 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları B Gençler Kız Erkek Türkiye Voleybol Şampiyonluğu müsabakaları Hüsnü Bayer Spor Salonu ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Salonu'nda yapıldı. 5 gün süren turnuvanın sonunda erkeklerde İstanbul Özel Kartal Eğitimde Rasyonel Açılım Anadolu Lisesi birinci, İzmir Özel Mavişehir Okyanus Anadolu Lisesi ikinci, İstanbul Özel Bağcılar Şafak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü ve Burda Özel Nilüfer Okyanus Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Kızlarda ise İstanbul Beykoz TED Koleji Vakfı Özel Lisesi birinci, İstanbul Özel Atacan Anadolu Lisesi ikinci, İzmir Menemen Özel Gelişim Koleji üçüncü, İstanbul Bakırköy Özel Yavuzlar Temel Lisesi dördüncü oldu.

Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda yapılan ödül töreniyle kızlar kategorisinde dereceye girenlere ödülleri verildi. Buradaki törende ödülleri Burdur Valisi Hasan Şıldak, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ile MAKÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Mehmet Şimşek ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nuri Yıldırım verdi.

ÖDÜL TÖRENİ SONRASI KAVGA ÇIKTI

Turnuvanın erkekler kategorisi ödül töreni ise MAKÜ Yerleşkesi içerisindeki spor salonunda yapıldı. Ödül töreninin ardından tribünlerdeki İstanbul ve İzmir takımlarının taraftarlarının laf atmasıyla başlayan gerginlik kavgaya dönüştü. İki takım taraftarları ve sporcular tribünlerde birbirine girdi. Kavga eden taraftarları özel güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı. Çıkan kavgada spor salonunun koridorundaki kapının camı kırıldı. Gerginlik salon dışına da taştı. Tartışan taraftarlar özel güvenlik görevlileri tarafından ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kızlar maçından detaylar

- Erkekler maçından detaylar

- Ödül töreninden detaylar

- Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)