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Maç sırasında ağzına arı kaçan futbolcu hastaneye kaldırıldı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()- İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'un U-21 oyuncuları ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında altyapı oyuncusu Batuhan İlhan (19) mücadele sırasında ağzına arı kaçınca hastaneye kaldırıldı.   İstikbal Mobilya...

Maç sırasında ağzına arı kaçan futbolcu hastaneye kaldırıldı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()-

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'un U-21 oyuncuları ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında altyapı oyuncusu Batuhan İlhan (19) mücadele sırasında ağzına arı kaçınca hastaneye kaldırıldı.  
İstikbal Mobilya Kayserispor A takım kadrosunda yer alan genç futbolcularla, U-21 takımı arasında hazırlık maçı oynandı. Karşılaşmanın 18'inci dakikasında takımın altyapısında bulunan Batuhan İlhan'ın ağzına arı kaçtı. Sahada fenalaşan İlhan, saha kenarında bulunan ambulansla hastane acil servisine kaldırıldı. Genç futbolcu, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Futbolcunun ambulansa bindirilişi 
- Maçtan genel görüntü

Haber-Kamera:İlyas KAPLAN/KAYSERİ,

(FOTOĞRAFLI)

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