Lyon'un amacı Valbuena'yı elden çıkarıp genç yetenekleri almak

Fenerbahçe'nin gündemindeki Fildişili kanat oyuncuları Yann Karamoh ve Nicolas Pepe'ye Lyon'un da talip olduğu öğrenildi

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul ()

Yllık 6 Milyon euro brüt ücret kazanan Valbuena'nın 2018'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen kulübü Olympique Lyon tecrübeli futbolcuyu gözden çıkardı. Maliyeti düşürmek isteyen O.Lyon'un, Fenerbahçe'nin de radarında olan Angers'da forma giyen Nicolas Pepe ve Caen'de oynayan Yann Karamoh'ın peşinde olduğu Fransa basınında yer aldı.

Fildişili iki oyuncudan Pepe 21 yaşında, Karamoah ise 18 yaşında. Hücuma yönelik oyuncular hem sağ hem de sol kanatta görev yapabiliyor.

Öte yandan aylık 500 bin Euro brüt ücret alan ve %20 kesintisi düşüldüğünde yıllık 4.8 milyon Euro net para kazanan Valbuena'ya yol verebileceklerini belirten Lyonlu yöneticilerin sırf maliyetten ötürü bonservis bedeli talep etmeyecekleri yazılırken, Fenerbahçe'nin de ilgisinin bulunduğunu açıkladılar.