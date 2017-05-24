Lyon Başkanı Aulas'tan 'Valbuena' açıklaması

Sercan SAPANATAN-İSTANBUL-() Fenerbahçe'nin Valbuena ile anlaşmaya vardığı iddiaların ardından Lyon Başkanı Aulas'tan açıklama geldi. Aulas yaptığı açıklamada "Valbuena bizden 3 yıllık sözleşme istedi. Ama bizim Valbuena'ya öneremeyeceğiz bir sözleşme bu" dedi.

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'ın bu açıklamasının ardından Fransız yıldız Valbuena'nın takımdan ayrılması kesin olduğu Fransa basınında yer aldı.

Her konuda anlaşıldığı iddia edilmişti

Fransa basınında bir kaç gündün çıkan haberlerde, Valbuena'nın yüksek maaşının başkan Aulas'ı zorladığı, Aulas'ın tek amacının Valbuena'nın maaşını düşürmek olduğu iddia edilmiş, Türkiye'den ise Fenerbahçe'nin onu istediği ve tarafların her konuda anlaştığı iddia edilmişti.