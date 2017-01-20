Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu: 37 gözaltı kararı
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu : 37...
Fitch, PPK öncesi dolar 3.82, euro 4.08 liranın üzerinde
Dolar güne yine artışla başladı
İstanbul emniyetinde il içi atamalar, işte yeni görev yerleri
İstanbul emniyetinde yer yerinden oynadı
Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi
Milletvekili kendisini kürsüye kelepçeledi

Lütfi Arıboğan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

  Galatasaray Basketbol Takımı eski kaptanlarından ve Galatasaray Sportif A.Ş eski genel müdürü Lütfi Arıboğan'ın önceki gün hayatını kaybeden kendisi gibi sporcu olan babası Adana Demirspor'un eski futbolcularından 'Met' lakaplı...

Lütfi Arıboğan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

 

Galatasaray Basketbol Takımı eski kaptanlarından ve Galatasaray Sportif A.Ş eski genel müdürü Lütfi Arıboğan'ın önceki gün hayatını kaybeden kendisi gibi sporcu olan babası Adana Demirspor'un eski futbolcularından 'Met' lakaplı Ahmet Arıboğan defnedildi.

Kabasakal Mezarlığı'nda yapılan törene Lütfi Arıboğan'ın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından Aytaç Durak ile Adana Demirspor Kulüp Başkanı Sedat Sözlü de katıldı. Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından Arıboğan, aile mezarlığına defnedildi.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Cenaze namazından görüntüler

- Lütfi Arıboğan'ın detay görüntüsü

- Helallik alınması

- Cenazenin defin edileceği yere götürülmesi

- Kalabalıktan genel görüntüler

HABER: AKİF ÖZDEMİR - KAMERA: ADANA /

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55