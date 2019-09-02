Luiz Gustavo resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı lacivertli ekip, Brezilyalı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Marsilya’dan Luiz Gustavo Dias ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuz Gustavo’ya çubuklu formamızla başarılar diliyoruz."