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Luiz Gustavo, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü ve kadrosuna katmaya yakın olduğu Luiz Gustavo, İstanbul'a geldi. Brezilyalı futbolcu, bir şirkete ait özel uçakla saat 17.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Gustavo'nun sarı...
SPOR 01.09.2019, 17:30
Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü ve kadrosuna katmaya yakın olduğu Luiz Gustavo, İstanbul'a geldi.
Brezilyalı futbolcu, bir şirkete ait özel uçakla saat 17.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Gustavo'nun sarı lacivertli yöneticilerle sözleşmenin son detaylarını görüşeceği öğrenildi.
Brezilyalı futbolcu, bir şirkete ait özel uçakla saat 17.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Gustavo'nun sarı lacivertli yöneticilerle sözleşmenin son detaylarını görüşeceği öğrenildi.
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