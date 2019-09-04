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Luiz Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. Fenerbahçe'nin Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, sarı-lacivertli ekibin Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'ni...
SPOR 04.09.2019, 17:00
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.
Fenerbahçe'nin Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, sarı-lacivertli ekibin Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuya Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı da eşlik etti. Gustavo, Fenerbahçeli futbolcularla tanışmasının ardından, tesislerdeki odalar ve antrenman sahasında incelemelerde bulundu.
Fenerbahçe'nin Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, sarı-lacivertli ekibin Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuya Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı da eşlik etti. Gustavo, Fenerbahçeli futbolcularla tanışmasının ardından, tesislerdeki odalar ve antrenman sahasında incelemelerde bulundu.
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