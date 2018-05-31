Lucescu: "Kalbi Milli Takım için atan oyuncu istiyorum"

"Hatalar yapıyoruz ama bunları azaltacaklar"

"İyi bir ekibe karşı oynayacağız"

Kaan Ayhan: "Her turnuvaya katılan bir ülke olmak istiyoruz"

"Türkiye'yi memleketim olarak gördüğüm için tercih ettim"

"İyi gittiğimizi düşünüyorum"

Cenevre(İSVİÇRE),()

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve Kaan Ayhan, Milli Takımın yarın Cenevre'de Tunus ile oynayacağı karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Lucescu, "Kalbi Milli Takım için atan futbolcu istiyorum. 2024 Avrupa Şampiyonası'nı öngörerek takımı gençleştirme eğilimine gittim. Futbolcular 6 yıl sonra arkalarında çok maç yapmış olarak güzel oyunlar çıkaracaklar" ifadelerini kullandı.

"HATALAR YAPIYORUZ AMA BUNLARI AZALTACAKLAR"

Milli Takımın zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Lucescu, "Zor bir dönemde takımın başına geçtim, nesil değiştirmemiz ve tekrar inşa etmemiz lazım, fikirlerin ve sistemin değişmesi gibi. Şimdi çok güzel bir oyuncu grubum var. Hala hatalar yapıyoruz ama bunları azaltacaklar. Ben onlara güveniyorum" diye konuştu.

"İYİ BİR EKİBE KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Lucescu, Tunus maçı hakkında ise şunları kaydetti: "Yarın iyi bir ekibe karşı oynayacağız. Asya ve Afrika ekipleri eskisi gibi değil. Tunus'un 13 oyuncusu Avrupa'da oynuyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiler ve 8 maçta yenilmediler, 5 galibiyet ile 3 beraberlik aldılar."

Değişik oyun yapısındaki takımlarla hazırlık maçları oynamak istediklerini ifade eden Lucescu, yarın İran maçından farklı oyuncuları da kullanacağını söyledi.

KAAN AYHAN: "HER TURNUVAYA KATILAN BİR ÜLKE OLMAK İSTİYORUZ"

Farklı bir Milli Takım göstermek istediklerini belirten Kaan Ayhan, "Yeni bir hocayla farklı bir Türkiye göstermek istiyoruz, her turnuvaya katılan bir ülke olmak istiyoruz. Önümüzdeki 2 maçta da bunun altyapısını oluşturmak ve öz güvenle gelecek maçlara hazırlanmak istiyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ MEMLEKETİM OLARAK GÖRDÜĞÜM İÇİN TERCİH ETTİM"

Bazı futbolcuların Milli Takımı seçmemesi ya da zorluk çıkarması hakkında ise konuşan Kaan, "Açıkçası sadece kendim hakkında konuşabilirim. Türkiye'yi memleketim olarak gördüğüm için tercih ettim. Türkiye ile hedeflere ulaşma yolunu seçtim. Herkesin dünyası farkı ama kendim için bunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"İYİ GİTTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Yeni jenerasyonun birbirine alışma süreci hakkında ise milli oyuncu, "Futbolcu olarak değişikliklere alışmamız lazım. Takım içinde de yeni oyuncular geliyor. Takım olmak istiyoruz ve iyi gittiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.