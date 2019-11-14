banner314

banner325

Son Dakika

Loris Karius: Bu sezon planlı defansla daha iyi performans sergiledim -2

  "Takım birbirine ısındı" "Bütün takım iyi oynuyor, ben de görevimi yapıyorum" "Moda ve müzikle de çok ilgileniyorum" "Basketbol izlemeyi çok seviyorum" "İstanbul'da keşfedilecek çok şey var" "Burak harika bir...

SPOR 14.11.2019, 15:24

 

"Takım birbirine ısındı"

"Bütün takım iyi oynuyor, ben de görevimi yapıyorum"

"Moda ve müzikle de çok ilgileniyorum"

"Basketbol izlemeyi çok seviyorum"

"İstanbul'da keşfedilecek çok şey var"

"Burak harika bir kaptan"

"Futbolun içinde kalmak isterim"

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,() - 

Loris Karius, siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz ile ilgili, "Burak harika bir kaptan. Her zaman, her şeyi konuşabiliyoruz. Takımımızda olduğu için çok mutluyum" dedi.

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris katıldığı bir organizasyonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon savunma anlamında sıkıntılar yaşandığını bunun da kendi performansına yansıdığını belirten Karius, "Geçen sezon planlamalarımız çok düzgün değildi. O durumda hangi kaleciyi koysanız zaten benzer sonuçlar elde ederdi. İkinci yarıda iyi performans sergilediğimi düşünüyorum hatta kurtardığım gollerle takımıma puan kazandırdım. Bu sene planlı defansla daha iyi performans sergiledim" diye konuştu.

Sene sonunda siyah-beyazlı kulüpte sözleşmesinin sona ereceği hatırlatılan Alman kaleci, "Şu anda kasım ayındayız, ben oyunuma odaklanıyorum. Sezon Mayıs ayına kadar sürüyor. Sezon sonuna kadar oyunuma odaklanacağım. Zamanı geldiğinde masaya oturup en iyi planı yapacağız" ifadelerini kullandı.

"TAKIM BİRBİRİNE ISINDI"

Siyah-beyazlı kulübün başına bu sezon geçen teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili de konuşan Karius, "Hocamız geçen sezon Başakşehir'e iyi futbol oynattı. Takımımızın başında adaptasyon sürecini atlattı. Takım birbirine ısındı ve bu da performansımıza yansıdı" dedi

26 yaşındaki kaleci, katıldığı etkinlikte de performansından özel hayatına, futbol dışındaki ilgi alanlarından, takım arkadaşlarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

2018 yılında Almanya'da futbol elçiliği ödülünü alan Karius, "Böyle bir ödül almak çok güzel. Böyle olmak güzel. Demek ki beni bir değer olarak görüyorlar. Beni takdir ediyorlar" şeklinde konuştu.

Futbolda her zaman iniş-çıkış olduğunu belirten Alman file bekçisi, "Her zaman inişler çıkışlar oluyor. Her gün olabildiğinizin en iyisi olmaya çalışıyorsunuz. Kendi başınıza olmuyor bu. Bütün takım çok iyi oynuyor. Ben de kendi görevimi yapıyorum" diye konuştu.

"MODA VE MÜZİKLE DE ÇOK İLGİLENİYORUM"

Futbol dışında müzik ve modaya ilgili olduğunu ifade eden Karius, "Her türlü yeniliğe açık bir insanım. Yurt dışına gitmek için 16 yaşında evden ayrıldım. Kendimi geliştirmek istedim. Şimdi 26 yaşındayım. Birçok şey geçirdim. Moda ve müzikle de çok ilgileniyorum. Futbolu seviyorum. Ancak yeni kültürler yeni seyahatler, yeni bir şeyleri tanımak ilgimi çekiyor. Kendi markam da özel bir içerik. İlgilendiğim her şeyin karşımı" şeklinde konuştu. 

"BASKETBOL İZLEMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Futbol dışında basketbol izlemeyi çok sevdiğini söyleyen Karius, "Birkaç tane basket oyuncusuyla tanıştım yakın zaman. Bizim sporumuzdan farklı bir spor dalı. En sevdiğim sporlardan biri. Ben her türlü sporla ilgileniyorum. Tenis öyle mesela. İnsanlar bire bir mücadele ediyor. Bütün sporcuların en iyi olmak için yaptığı mücadele ilgimi çekiyor. Futboldan sonra en çok sanırım basketi seviyorum. Hızlı, duygular var. NBA'de favori bir takımım yok. Sadece izlemeyi seviyorum. Haziran ayında final maçını izlemeye gitmiştim. Toronto - Golden State Warriors finaline" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE MAÇLAR HEP AKŞAM, BU BANA İLGİNÇ GELDİ"

Türkiye maçların sürekli akşam oynandığını, İngiltere'de öğle saatlerinde de maça çıktıklarının altını çizen Alman kaleci, "Türkiye de farklı çünkü hep akşam oynuyor. İngiltere'de öğlen oynuyorduk. Bana ilginç geldi. Böyle olunca rutini değiştirmek gerekiyor. Maçlar İstanbul'da olsa bile eve gitmiyoruz. İngiltere'de erken olursa otelde, akşam olursa evde kalabiliyorduk. Burada odanızı rahat dekore etmeniz gerekiyor. Kahvaltı yapıp, kitap okuyorum. Sonra öğleden sonra biraz daha uyuyorum 1 saat falan. Sonra toplantı oluyor. Sol eldiveni sağ eldivenden önce takmak gibi ritüellerim var. Daha iyi olacakmış gibi. Her seferin aynı yaşıyorsun. Senelerdir oynuyorum. Her maç ilk maç gibi. Bir rutin yok. Hala heyecan verici bir olaya katılıyorsunuz" dedi.

"İSTANBUL'DA KEŞFEDİLECEK ÇOK ŞEY VAR"

İstanbul'daki yaşantısı hakkında da konuşan Karius, "Önce Avrupa'daydım. Sonra Asya'ya taşındım. Şu anda yaşadığım yer daha rahat.. İkisi de güzel ama ilk kaldığım yer biraz daha kalabalıktı. İki tarafta çok güzel. Keşfedilecek, yapılacak çok şey var. Çılgın bir şehir ama seviyorum. Yemekleri seviyorum, çok fazla alternatif var. Arkadaşlarla sadece akşam yemeğine giderek bile zaman geçiyoruz. Zaten genellikle evdeyim. Antrenmandan sonra geliyorum. Dışarı çıkıp, insanlarla olmayı, yemeklere gitmeyi seviyorum. Benim yaşımda insanlar ne yapıyorsa onları yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"BURAK HARİKA BİR KAPTAN"

Burak Yılmaz'ın herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan bir isim olduğunu söyleyen tecrübeli file bekçisi, Burak harika bir kaptan. Herkesin saygı duyup sözünü dinlediği birisi. Sohbet edebileceğim, tavsiye alabileceğim bir insan. Her konuda konuşuyorum. Takımımda olduğu için çok mutluyum. Hem profesyonel hem de insan olarak büyük saygı duyuyorum" diye konuştu.

"FUTBOLUN İÇİNDE KALMAK İSTERİM"

Karius son olarak futbol sonrasındaki hayatıyla ilgili ise şöyle konuştu: "Futbolun içinde kalmak isterim. Başka ilgilendiğim alanlar da var. Bunu şuan oturup düşünmedim. Bilemiyorum ne olacağını. Umuyorum ki oynayacak uzun sürelerim var. Futbol her zaman benim tutkum. Belki başka şeyler de ilgimi çekebilir. Bakalım bana ne kapılar açılacak sonrasında."

Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 14 Kasım 2019
İmsak 06:16
Güneş 07:44
Öğle 12:54
İkindi 15:29
Akşam 17:53
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6