Lopes imzalayacak, Sapunaru yolda

TRANSFERDE şu ana kadar mevcut oyuncuları sol bek Keremcan ve kaleci Stachkowiak ile sözleşme yenileyen Denizlispor, dış transferde de atağa kalktı.

Ege ekibinin Kayserispor'dan prensipte anlaşma sağladığı 30 yaşındaki Portekizli sağ bek Tiago Lopes'le resmi mukavele yapacağı bildirilirken, yine aynı takımda forma giyen Cristian Sapunaru'nun da işini bitirdiği öğrenildi. Stoperde görev yapan 35 yaşındaki Sapunaru ile büyük oranda anlaşan yönetimin, tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Rumen oyuncu geride kalan sezonda Kayserispor formasıyla 31 maça çıktı, 2 kez fileleri sarstı.