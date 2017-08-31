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Longines Uluslararası Yarış Festivali heyecanı İstanbul'da

İSTANBUL,() (FOTOĞRAFLI) Türk atçılığının, dünyanın önemli ekürilerini misafir ettiği ve bu yıl Longines sponsorluğunda 2'nci kez düzenlenecek olan  "Uluslararası Yarış Festivali" 2-3 Eylül tarihlerinde Veliefendi Hipodromu'nda...

Longines Uluslararası Yarış Festivali heyecanı İstanbul'da

İSTANBUL,() (FOTOĞRAFLI)

Türk atçılığının, dünyanın önemli ekürilerini misafir ettiği ve bu yıl Longines sponsorluğunda 2'nci kez düzenlenecek olan  "Uluslararası Yarış Festivali" 2-3 Eylül tarihlerinde Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.
Atçılığımızın tanıtımı ve safkanlarımızın yabancı konuklarla güçlerini sınaması açısından, önemli olan 'Longines Uluslararası Yarış Festivali'ne bu sene İngiltere, Fransa, Almanya, Bulgaristan'dan toplam 29 misafir safkan katılırken bunun yanı sıra 25 tane de Türk atı bu yarışlarda start alacak. Safkanların ünlü sahipleri, antrenörleri ve dünyaca ünlü jokeyler ile çok sayıda yarışçılık otoritesi ve yabancı basın mensubu da Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek olan festival için İstanbul'da olacak. Yarışlar TJK TV ve TAY TV'den canlı olarak izlenebilecek.
BAYRAM HİPODROMDA KUTLANACAK
2 Eylül Cumartesi günü başlayacak olan programın ilk günüde toplam 3 uluslararası koşu gerçekleştirilecek. 3 Eylül Pazar final gününde ise, en önemli 4 uluslararası koşu gündüz gerçekleşecek. Festivalde büyükler Türk ve yabancı safkanların zevkli mücedelesini izlerken, çocuklar da gün boyunca çeşitli etkinliklerle neşeli vakit geçirecekler. Müzik dinletileri, Pony Club etkinliği ve yiyecek içecek servislerinin yanı sıra çocuk tiyatrosu da hipodroma gelecek minikleri bekliyor olacak.
GODOLPHİN EKÜRİSİ EN YÜKSEK KATILIMI GÖSTERDİ
Festivale her sene ilgi gösteren Dubai Emiri, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum'un sahibi olduğu dünyaca ünlü Godolphin Ekürisi bu sene de başarılı safkanlarını İstanbul'a gönderdi.
Tüm dünyanın gözünün üstünde olacağı Uluslararası Longines Topkapı Koşusu'nda dünyaca ünlü Godolphin Ekürisi ve diğer misafir safkanların yanı sıra ülkemizi temsil edecek olan Copperfıeld, Touch The Wolf VE Yıldırımbey isimli safkanların kıyasıya mücadelesini izleyeceğiz. Boğaziçi Koşusu'nda ise 2014 Gazi Şampiyonu Blaze To Wın, ülkemiz atçılığını yurt dışında başarıyla temsil eden Aracı Ekürisi'nin Türkiye doğumlu safkanı Crımean Tatar, Godolphin Ekürisi'nin Secret Number ve Future Empıre, İngiltere'den Elbereth ile Türk safkanları Oğlum Berat ve Vıctory Is Ours ülkemizi temsil edecek.
Manchester United'ın efsane menajeri Sir ünvanlı Alex Ferguson'un 2 yaşlı tayı Chess Mose da Trakya Koşusu için ülkemize geldi. Koşuda misafir safkanlar Another Batt, Rufus Kıng ile ülkemizin başarılı 2 yaşlı tayları Armondo, Bayezıd, Has, Tİmetosaygoodbye ve Yele yarışta start alacak diğer safkanlar olacak
2017 FEGENTRI DÜNYA ŞAMPİYONASI
FEGENTRI Amatör Kadın Biniciler Şampiyonası'nın 22 ve 23'üncü. koşuları da festival kapsamında gerçekleşecek. Genel klasmanda 164 puanla lider durumda bulunan Sara Vemeersch'in yanı sıra 6 kadın binici İstanbul'a gelerek Türk atlarıyla şampiyona için mücadele edecek.
LONGİNES ZARAFET ÖDÜLÜ
Festivalin kapanışının yapılacağı pazar gününde, en şık şapkalı kadının seçileceği "Longines Zarafet Ödülü" etkinliği de düzenlenecek. Kazanan isim "Conquest Classic" koleksiyonuna ait bir saatle ödüllendirecek.
İKİ GÜNDE TOPLAM 1.923.125 EURO
Yarış Festivali kapsamında yapılacak olan 7 koşuda toplam 1.923.125 Euro para ödülü dağıtılacak.
 

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