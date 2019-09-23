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Ljajic, Trabzonspor deplasmanında yok

Beşiktaş’ta Adem Ljajic, Trabzonspor karşılaşması öncesinde cezalı duruma düştü. Süper Lig’in ilk 4 haftasında 3 sarı kart gören Sırp 10 numara Adem Ljajic, Medipol Başakşehir maçının 34’üncü dakikasında hakem Suat Arslanboğa’ya...

SPOR 23.09.2019, 20:44
Ljajic, Trabzonspor deplasmanında yok
Beşiktaş’ta Adem Ljajic, Trabzonspor karşılaşması öncesinde cezalı duruma düştü. Süper Lig’in ilk 4 haftasında 3 sarı kart gören Sırp 10 numara Adem Ljajic, Medipol Başakşehir maçının 34’üncü dakikasında hakem Suat Arslanboğa’ya yaptığı hareket sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Bu kart ile birlikte bu sezon ligdeki 4’üncü sarı kartını gören Ljajic, gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile oynanacak maç öncesinde cezalı duruma düştü.

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