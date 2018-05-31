Liverpool, Oblak için devrede 

İSTANBUL,()

Premier Lig ekibi Liverpool'un kaleci arayışları devam ediyor. İlk transferini Monaco'dan Fabinho'yu kadrosuna katarak yapan İngiliz ekibi, kaleci arayışında da Atletico Madrid'den Jan Oblak ve Roma'nın file bekçisi Alisson'u gündemine aldı.

İngiliz Mirror gazetesi Liverpool'un kaleci transferinde Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak ve Roma'lı file bekçi Alisson'ın gündemde olduğunu yazdı. Liverpool'un bu transferde oldukça zorlanacağının vurgulandığı haberde, Oblak transferi için 100 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin ödenmesi konusunda Liverpool'un nasıl nir yol izleyeceği merak konusu. Ayrıca Liverpool'un bir diğer kaleci adayı ise genç İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga. Athletic Bilbao'nun kalesini koruyan 23 yaşındaki Arrizabalaga, İspanya'nın Rusya'da düzenlenecek olan dünya kupası kadrosunda da yer alıyor.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Monaco'dan Fabinho'nun transferi sonrasında kaleci arayışlarını sürdürüyor. Ayrıca Klopp Olimpik Lyon'un yıldız futbolcusu Nabil Fekir'in de transferinin, dünya kupası başlamadan önce bitirilmesini istiyor. Lyon'un ise Fekir'in dünya kupasında göstereceği performansla daha büyük bir bonservis bedeli kazanma düşüncesi bulunuyor.

