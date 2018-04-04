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Liverpool, Manchester City'i rahat geçti

Liverpool - Manchester City: 3-0 İSTANBUL,() UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool kendi sahasında Manchester City'i 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj yakaladı. Anfield Road'ta oynanan müsabakaya...

Liverpool, Manchester City'i rahat geçti

Liverpool - Manchester City: 3-0

İSTANBUL,()

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool kendi sahasında Manchester City'i 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj yakaladı.
Anfield Road'ta oynanan müsabakaya oldukça etkili başlayan ev sahibi ekip, 12'nci dakikada sezonun flaş isimlerinden Mohamed Salah'ın kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. 20'nci dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ile farkı 2'ye çıkartan Liverpool, 31'inci dakikada Sadio Mane ile skoru 3-0'a getirdi. İlk yarı Liverpool'un 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında iki ekip de yakaladığı fırsatları gole çeviremedi ve mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık galibiyeti ile noktalandı.
Bu karşılaşmanın rövanşı 10 Nisan Salı günü TSİ 21.45'te Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

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