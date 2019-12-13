Flaş HaberYeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı
Son Dakika
Prof. Dr. Kadıoğlu Küresel iklim değişikliği ile Karadenizlilerin burnu küçülecek (3) VATANDAŞ RÖPORTAJLARI
Liverpool, 'Jürgen Klopp ile 2024'e kadar devam' dedi
İngiltere Premier Lig ekibi FC Liverpool'da, teknik direktör Jürgen Klopp'un sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı. Alman medyası gelişme için "Noel hediyesi" yorumunu yaptı. İngiltere Premier Lig'de 46 puanla Leicester City'nin 8...
SPOR 13.12.2019, 16:29
İngiltere Premier Lig ekibi FC Liverpool'da, teknik direktör Jürgen Klopp'un sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı. Alman medyası gelişme için "Noel hediyesi" yorumunu yaptı.
İngiltere Premier Lig'de 46 puanla Leicester City'nin 8 puan önünde liderliğini sürdüren FC Liverpool, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kulübe kazandıran Jürgen Klopp'un sözleşmesini uzattı. 2015-2016 sezonundan bu yana Kırmızılar'ı çalıştıran 52 yaşındaki Alman teknik adam, "Bir anlaşmaya vardım ve 2024'e kadar sözleşme uzattık. Bazıları için iyi, bazıları için ise kötü haber" ifadeleriyle yeni anlaşmayı duyurdu.
"NOEL HEDİYESİ"
Başarılı teknik direktörün sözleşmesinin 4,5 yıl uzatılması Alman medyasında geniş yer buldu. Alman basını gelişmeyi, "FC Liverpool taraftarına ve Jürgen Klopp'e FC Liverpool'un Noel hediyesi" diye yorumladı.
İngiltere Premier Lig'de 46 puanla Leicester City'nin 8 puan önünde liderliğini sürdüren FC Liverpool, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kulübe kazandıran Jürgen Klopp'un sözleşmesini uzattı. 2015-2016 sezonundan bu yana Kırmızılar'ı çalıştıran 52 yaşındaki Alman teknik adam, "Bir anlaşmaya vardım ve 2024'e kadar sözleşme uzattık. Bazıları için iyi, bazıları için ise kötü haber" ifadeleriyle yeni anlaşmayı duyurdu.
"NOEL HEDİYESİ"
Başarılı teknik direktörün sözleşmesinin 4,5 yıl uzatılması Alman medyasında geniş yer buldu. Alman basını gelişmeyi, "FC Liverpool taraftarına ve Jürgen Klopp'e FC Liverpool'un Noel hediyesi" diye yorumladı.
14°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
|İmsak
|06:42
|Güneş
|08:14
|Öğle
|13:03
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|14
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9