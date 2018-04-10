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Liverpool deplasmanda turladı

Manchester City - Liverpool: 1-2 İSTANBUL,() UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçı kendi sahasında 3-0 kazanan Liverpool, deplasmanda da Manchester City'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan müsakaya...

Liverpool deplasmanda turladı

Manchester City - Liverpool: 1-2

İSTANBUL,()

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçı kendi sahasında 3-0 kazanan Liverpool, deplasmanda da Manchester City'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Etihad Stadyumu'nda oynanan müsakaya çok hızlı bir başlangıç yapan Manchester City, Gabriel Jesus'un 2'nci dakikada bulduğu gol ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında sezonun flaş ismi Mohamed Salah ile eşitliği sağlayan Liverpool, durumu 1-1'e getirdi. 77'nci dakikada Roberto Firmino skoru 2-1'e getirerek maçın skorunu tayin etti: 1-2.
Liverpool bu galibiyetle birlikte adını yarı finale yazdırırken, turnuvanın favorilerinden olan Pep Guardiola'nın Manchester City'sini de saf dışı bırakmış oldu.

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