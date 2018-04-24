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Liverpool'dan farklı tarife

İngiliz ekibi finalin kapısını araladı Liverpool - Roma: 5-2 İSTANBUL,() UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İngiliz temsilcisi Liverpool, İtalya'nın Roma takımını 5-2 mağlup ederek rövanş mücadelesi öncesi büyük...

Liverpool'dan farklı tarife

İngiliz ekibi finalin kapısını araladı

Liverpool - Roma: 5-2

İSTANBUL,()

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İngiliz temsilcisi Liverpool, İtalya'nın Roma takımını 5-2 mağlup ederek rövanş mücadelesi öncesi büyük avantaj yakaladı.
Anfield Road'ta oynanan dev maçın ilk yarım saatlik bölümü golsüz geçilirken, gol perdesini 35'inci dakikada Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah açtı. Salah'ın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, yine Mısırlı oyuncunun 45'inci dakikada kaydettiği golle farkı 2'ye çıkarttı ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan Liverpool, Sadio Mane'nin 56'ncı dakikadaki golüyle farkı 3'e çıkarttı. Takımın golcü isimlerinden Roberto Firmino da 61 ve 68'inci dakikalarda sahneye çıkarak takımı adına 2 gol kaydederken, Lierpool karşılaşmanın bitimine 20 dakika kala 5-0 öne geçmeyi başardı.
İngiliz ekibi, 75'inci dakikada Salah'ın çıkması ile oyundan düşerken, Roma 81'de Edin Dzeko ile farkı 4'e indirdi: 5-1. 85'te penaltı kazanan İtalyan temsilcisi, Diego Perotti'nin ayağından bulduğu golle durumu 5-2'ye getirirken, aynı zamanda maçın skorunu da tayin etti: 5-2.
Rövanş mücadelesi, 2 Mayıs Çarşamba günü saat 21.45'te Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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