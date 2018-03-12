Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Liseler Arası eSpor Turnuvası "BAU Challengers" başlıyor

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan League of Legends Turnuvası’nda binlerce lise öğrencisi şampiyonluk için mücadele edecek. Türkiye çapında yaşları 13-19 arasında olan tüm lise öğrencilerinin katılabileceği...

Liseler Arası eSpor Turnuvası "BAU Challengers" başlıyor
BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan League of Legends Turnuvası’nda binlerce lise öğrencisi şampiyonluk için mücadele edecek.
Türkiye çapında yaşları 13-19 arasında olan tüm lise öğrencilerinin katılabileceği turnuva, eSpor sektöründe profesyonel ortamı görmek isteyen lise öğrencileri için bir fırsat olacak. Organizasyonda başarılı olan öğrencilere BAU tarafından burs imkanı sağlanacak. Birinci takıma yüzde 100, ikinci takıma yüzde 75, üçüncü takıma yüzde 50, dördüncü takıma yüzde ise 25 burs ve eSpor sektöründe profesyonelleşmesi için destek verilecek.
Her hafta 512 takım (128 takımlık 4 grup) eşliğinde gerçekleşecek olan turnuvanın ön eleme aşaması dört haftadan oluşuyor. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek turnuvada Riot Games ve Asus tarafından sürpriz ödüller de verilecek. 4 eleme grubundan son ikiye kalan takımlar final aşamasına geçerek kendilerini gösterme hakkını kazanacaklar. Kaybeden takımlar ise diğer haftalarda yeniden kayıt yaptırarak şanslarını tekrar deneyebilecekler. Final aşamasına çıkmayı başaran 32 takım büyük finale giden yolda yarışmaya devam ederek son dörde kaldıkları takdirde büyük final için Bahçeşehir Üniversitesi’nin Beşiktaş Güney Kampüsü’nde bulunan BAU eSpor Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde final maçlarını oynayacaklar. Son dörde kalan takımlar final maçlarının oynanacağı hafta sonu Bahçeşehir Üniversitesi’nin misafiri olacaklar.
Turnuvaya katılmak isteyenler 14-29 Mart tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Ön elemeleri 31 Mart, 7 -14 ve 21 Nisan tarihinde gerçekleşecek etkinlik, 5 Mayıs’ta oynanacak yarı final müsabakalarının ardından 6 Mayıs’taki final karşılaşması ile son bulacak.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314