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Ligin kaderi Nazilli'de

NAZİLLİ, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 hafta öncesi kümede kalması mucizelere bağlı olan Nazilli Belediyespor, lider Gümüşhanespor deplasmanında hem kendinin hem de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek. Fethiyespor'un...

Ligin kaderi Nazilli'de

NAZİLLİ, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 hafta öncesi kümede kalması mucizelere bağlı olan Nazilli Belediyespor, lider Gümüşhanespor deplasmanında hem kendinin hem de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek. Fethiyespor'un 6 puan gerisinde düşme hattında yer alan Nazilli, pazar günü deplasmanda mucize peşinde koşacak. Fethiyespor'un İzmir'de Karşıyaka'ya farklı kaybetmesini bekleyecek siyah-beyazlı ekip, kazanamazsa veya Fethiye berabere bile kalırsa küme düşecek. Lige tutunma şansı oldukça düşük olan Nazilli, Gümüşhane'den puan ya da puanlarla dönerse rakibine şampiyonluk yolunda ağır bir yara açacak. Gümüşhane'nin, takipçilerinin puan kaybı halinde Nazilli'yi yenerek şampiyonluğunu ilan etme ihtimali var.

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