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Ligin ikinci yarısında yükselişe ve düşüşe geçenler

Süper Lig'in ikinci yarısında Galatasaray ve Beşiktaş yükselişte, Kasımpaşa ve Trabzonspor düşüşte Gürkan DURAL/BURSA,() Süper Lig'in ikinci yarısında Medipl Başakşehir istikrarını korurken, Galatasaray, Beşiktaş ve Çaykur...

Ligin ikinci yarısında yükselişe ve düşüşe geçenler

Süper Lig'in ikinci yarısında Galatasaray ve Beşiktaş yükselişte, Kasımpaşa ve Trabzonspor düşüşte

Gürkan DURAL/BURSA,()

Süper Lig'in ikinci yarısında Medipl Başakşehir istikrarını korurken, Galatasaray, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor topladığı puanlarla çıkışa geçti. Devreye liderin 6 puan gerisinde giren Kasımpaşa ise 5 maçını da kaybederken, zirve ile arasındaki puan farkı da 19'a yükseldi. Spor Toto Süper Lig’de 22 hafta geride kalırken, sezonun ikinci yarısındaki ilk 5 haftada zirvedeki ekipler formuyla dikkat çekti. 23’üncü haftaya lider giren Medipol Başakşehir ile birlikte takipçileri Galatasaray ve Beşiktaş, ikinci yarıda çıktığı maçlardan 13 puan çıkardı. 4 takım ikinci yarıda henüz mağlubiyet yüzü görmezken, ligin ilk 3 sırasının dışında Çaykur Rizespor da önemli bir ivme kaydederek tıpkı zirvedekiler gibi 13 puan topladı ve yalnızca bir maçta puan kaybı yaşadı.
KASIMPAŞA'DAN BÜYÜK DÜŞÜŞ
Ligin ikinci yarısında en kötü grafiği ise Kasımpaşa sergiledi. İlk yarıda gerçekleştirdiği çıkış ile dikkat çeken İstanbul ekibi, ikinci yarıdaki 5 maçından da mağlubiyetle ayrılarak henüz puan alamadı. Kasımpaşa’nın yanı sıra ligin son sırasındaki Akhisarspor ise bu süreçte yalnızca 1 puan toplayabildi. Galibiyetsiz diğer ekip olan Bursaspor ise, 3 puanı hanesine yazdırabildi.
TRABZONSPOR ZİRVEDEN UZAKLAŞTI
Ligin ilk yarısını 29 puanla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor ise zirve yarışından uzaklaştı. Devreye lider Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisinde giren bordo mavililerin İstanbul ekibiyle arasındaki puan farkı ise 5 hafta sonunda 15’e çıktı. İkinci yarıya da evinde Başakşehir mağlubiyetiyle başlayan Trabzonspor, son 2 maçında da kazanamadı.

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