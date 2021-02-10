Ligde Fenerbahçe'yi yenen Galatasaray kupada Alanyaspor'a elendi

Türkiye Kupası çeyrek final turunda dün akşam Galatasaray’a konuk olan Alanyaspor, güçlü rakibini 3-2’lik skorla geçti. Cim Bom’u geçen sezon da aynı turda eleyen Akdeniz ekibi Alanyaspor; Babacar (2) ve Salih Uçan’ın golleriyle kupada son 4 takım içine girmeyi başardı. Mohamed ve Fernandes’in sayıları Aslan’a yetmedi.

Süper Lig’de haftayı en güçlü rakiplerinden Fenerbahçe'yi 1-0’lık galibiyetle kapatarak sıralamada zirveye yerleşen Galatasaray, bu mücadelenin moraliyle çıktığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında taraftarlarına büyük şok yaşattı. Aslan, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Türk Telekom Stadı’nda ağırladığı Alanyaspor’a 3-2’lik skorla kaybederek elendi. Oyunun başından sonuna kadar güçlü rakibi karşısında oldukça etkili olan konuk ekip, Khouma Babacar (2) ve Salih Uçan’ın sayılarıyla turnuvada son 4’e kalmayı başardı. Cim Bom’un oyunun son bölümünde Mostafa Mohamed ve Fernandes’le bulduğu goller, takıma üst tur için yeterli olmadı.

Geçen sezon finale çıkmıştı

Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon da Galatasaray’ı Türkiye Kupası’nda aynı turda elemeyi başarmıştı. Alanya, iki maç üzerinden oynanan çeyrek final aşamasının ilk mücadelesinde rakibini Alanya’da 2-0’lık skorla geçmişti. Cim Bom, rövanş karşılaşmasında 3-1 galip ayrılsa da deplasman golü avantajı sebebiyle Akdeniz temsilcisi üst tur biletini kapmıştı. Alanya, geçen sezon Türkiye Kupası’nda final heyecanı yaşamış ancak finalde Trabzonspor’a kaybetmişti.