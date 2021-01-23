Lider VakıfBank'tan 24'üncü galibiyet

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25'inci haftasında Beşiktaş'ı 25-16, 25-14 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü. 32 gün sonra ligde maça çıkan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 27'inci haftasında 8 Şubat Pazartesi günü Eczacıbaşı VitrA'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25'inci haftasında Beşiktaş'ı 25-16, 25-14 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla başlarken sarı-siyahlılar, teknik molaya 12-9 önde girdi. Mola dönüşü hücumdaki ritmini artıran VakıfBank, Beşiktaş karşısında ilk seti 25-16 almayı başardı.

Hücumdaki etkili performansına ikinci sette de devam eden sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-5 önde girdiği bu seti 25-14 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü sette de Beşiktaş'ın dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-12, karşılaşmayı da 3-0 kazanarak ligdeki galibiyet sayısını 24'e çıkardı. Sultanlar Ligi'nde liderliği sürdüren sarı-siyahlılar, ligin 27'inci haftasında 8 Şubat Pazartesi günü Eczacıbaşı VitrA'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-BEŞİKTAŞ: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Recep Karakoç, Aylin Turnaoğlu

VAKIFBANK: Cansu, Meliha 5, Zehra 6, Haak 12, Michelle 8, Kübra 2, Gizem (L), Gabi 4, Gözde 5, Maja 1, Melis 6, Tuğba 6

BEŞİKTAŞ: Rida 8, Bengisu 5, Seray 8, Derin 8, Sude 1, Ezgi 2, Adlin (L)

SETLER: 25-16, 25-14, 25-12

SÜRE: 65 dakika (22', 23', 20')